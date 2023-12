As 10 melhores fotografias da ‘vida selvagem’ de 2023 – Os melhores registros da vida selvagem enviados por mais de sete mil usuários em todo o mundo foram divulgados na sexta-feira, 22 de dezembro

As dez melhores fotografias de animais de 2023 foram selecionadas. Os melhores registros da vida selvagem enviados por mais de sete mil usuários em todo o mundo foram divulgados na sexta-feira (22), pela plataforma Biofaces.

A seleção escolhida com base na raridade ou na dificuldade de observação do animal, bem como na beleza e qualidade técnica do registro, destaca a diversidade incrível da fauna global. Dos 31 mil registros recebidos pela plataforma, apenas os melhores foram destacados, representando a paixão e dedicação de uma comunidade comprometida com a preservação da natureza.

A Biofaces, plataforma fundada advogado Leonardo Avelino Duarte, serve como um espaço para a publicação de fotos, sons, vídeos e estudos da fauna, proporcionando uma comunicação valiosa entre os colaboradores interessados no tema. Em 2023, a plataforma experimentou um crescimento notável, recebendo quase 600 novos usuários e mais de mil novas espécies cadastradas, totalizando 19.353.

Uma das fotos destacadas apresenta um raro flagrante de um filhote de onça-pintada, capturado na cidade de Miranda, no Pantanal sul-mato-grossense, pelo especialista em onças Eduardo Fragoso, coordenador científico do Onçafari. A imagem não apenas captura a beleza do animal, mas também faz parte de um estudo de longo prazo sobre a dinâmica populacional da espécie.