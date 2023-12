ORÇAMENTO APRVADO NO CONGRESSO NACINAL

Congresso aprova Orçamento de 2024 com mais recursos para fundo eleitoral e recorde para emendas

Orçamento não apresenta um valor definido para o salário mínimo, pois uma lei já aprovada trata do assunto. Texto também contempla meta de déficit fiscal zero para as contas do governo em 2024.

O Congresso aprovou na sexta-feira (22) o projeto do Orçamento de 2024, que traz estimativa de arrecadação para o próximo ano e fixa limites para gastos públicos. A proposta é analisada em sessão do Congresso Nacional.