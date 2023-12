Vivemos num mundo extremamente capitalista, onde o Ter pode representar muito mais que o Ser. Isso é verdade! Sobra pouco tempo para nos dedicar à Espiritualidade. Até mesmo participantes de Fraternidades filosóficas, místicas e religiosas se queixam desse sistema perverso reinante no Planeta. É a corrida maluca que se empreende em busca do vil metal, e que faz muitos perderem a paz. Pouco se tem preocupado com a verdadeira prosperidade, nas palavras do Mestre: “Buscai primeiro o Reino de Deus e sua Justiça…”O Homem, esse microcosmo do Universo, é o dominador por excelência. Diante de tanta grandeza, e com equilíbrio, ele pode perfeitamente ser Afortunado em Tudo.