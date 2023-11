ITAQUUIRAÍ – HOSPITAL SÃO FRANCISCO TEM POLTRONAS MODERNAS

Prefeitura de Itaquiraí adquire novas poltronas para substituir cadeiras antigas do Hospital São Francisco

Como é prioridade da gestão Thalles e Bruno, melhorias precisam ser constantes, principalmente quando se trata de saúde. Por meio de uma indicação da vereadora Diu, a Prefeitura de Itaquiraí adquiriu novas poltronas para o Hospital São Francisco. As antigas cadeiras com fio de nylon foram substituídas por novas e moderas poltronas mais confortáveis.

O compromisso de priorizar os atendimentos em saúde é uma marca da administração Thalles e Bruno. “Garantir qualidade e bem-estar de vida é a nossa prioridade. A vereadora Diu tem sido nossa parceira, assim como os nosso vereadores e vereadoras que, junto a nós tem se preocupado em trabalhar para levar resultado para a nossa gente”, disse o prefeito Thalles.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a modernização e o processo de reequipar o hospital não para por aí, em breve novos equipamentos deverão ser entregues para a ABI (Associação Beneficente de Itaquiraí), visando aprimorar as condições de trabalho e, com isso, melhorar o atendimento à população, tudo dentro de um projeto de qualidade que vem sendo desenvolvido pela administração municipal.