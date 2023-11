As colinas de Golã são a área conquistada por Israel da Síria durante a Guerra dos Seis Dias, e posteriormente anexada pelo governo israelense em 1981. Esta região inclui os dois terços ocidentais das colinas de Golã geológicas, assim como a parte do monte Hérmon sob ocupação israelense. Internacionalmente reconhecida como território sírio, as colinas de Golã estão sob ocupação e administração de Israel desde 1967, quando a área foi capturada durante a Guerra dos Seis Dias. Após o cessar-fogo entre Israel e Síria, a chamada Linha Roxa passou a funcionar como limite entre os dois países.[6]

Como região geológica e biogeográfica, as colinas de Golã são um planalto basáltico que tem suas fronteiras definidas pelo rio Yarmouk, no sul, o mar da Galileia e o vale de Hula, no oeste, o monte Hérmon, no norte, e o uádi Raqqad no leste. Os dois terços ocidentais da região são atualmente ocupados por Israel, enquanto que a parte oriental é controlada pela Síria.