Campanha Nome Limpo para recuperação de crédito

Abertas inscrições para empresas interessadas a participar da Campanha Nome Limpo, evento voltado para a recuperação de crédito.

A campanha Nome Limpo visa negociação com clientes inadimplentes, oferecendo condições facilitadas de pagamentos dos débitos. O evento acontece entre os dias 20 de novembro e 19 de dezembro.

Além de Campo Grande, empresas do interior do estado também podem participar fazendo a adesão com as respectivas associações comerciais da sua cidade.

A coordenadora da ação e gerente comercial do ACICG, Paola Nogueira, explica que grande parte das negociações serão feitas por meio de conciliações virtuais.

“Os empreendimentos participantes disponibilizam as informações de contato dos inadimplentes e a ACICG realiza o convite aos consumidores. As empresas contarão com o apoio de um conciliador capacitado pelo Tribunal de Justiça, que irá conduzir as audiências por videoconferência e os representantes das empresas credoras, bem como os clientes, participarão de forma online”, detalha.