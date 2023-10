ACADEMIAS DE LETRAS EM CAMPO GRANDE – MATO GROSSO DO SL

Congresso aponta rumos de integração e fortalecimento cultural no País

Após dois dias de debates e palestras, o Congresso das Academias Estaduais de Letras terminou com a edição de um documento propositivo, elencando algumas iniciativas e procedimentos para fomentar e aprimorar a aproximação entre as instituições literárias e a sociedade, fortalecendo em todos os estados a literatura e as diversas manifestações culturais. Realizado pela Academia Sul-mato-grossense de Letras (ASL), nos dias 19 e 20 deste mês, o evento foi encerrado com a leitura da Carta de Campo Grande 2023, assinada por presidentes e representantes de 17 academias estaduais.

Compromissos como os de assegurar a diversidade das manifestações literoculturais, efetivar a valorização autoral e o fortalecimento dos hábitos e programas de incentivo à leitura nas escolas e na sociedade civil fazem parte do elenco de sugestões alinhadas no documento. O presidente da ASL, o acadêmico e escritor Henrique de Medeiros, destacou o empenho e as contribuições de todos os congressistas, interessados em estreitar os laços das academias.

A abertura, no auditório do Bioparque Pantanal, foi prestigiada por intelectuais, escritores, professores, estudantes e autoridades, entre elas o governador Eduardo Riedel; o presidente do Tribunal de Justiça (TJ?MS), desembargador Sérgio Fernandes Martins; a ex-senadora e acadêmica Marisa Serrano; o ex-senador e acadêmico Pedro Chaves dos Santos; os secretários estaduais de Governo, Pedro Caravina, e de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Miranda; o presidente da Fundação de Cultura (FCMS), Eduardo Mendes Pinto. Em seu discurso, Henrique de Medeiros saudou congressistas e autoridades, dando as boas-vindas aos participantes.

Dois imortais representaram a Academia Brasileira de Letras (ABL), os escritores Ricardo Cavaliere e Antônio Cícero. Ambos ressaltaram a grandeza do evento e seus primeiros resultados, como o estreitamento dos laços entre as academias e a abertura de novos caminhos que irão fortalecer a cultura como bem essencial e acesso universalizado. Riedel assinalou que ao completar 46 anos de vida, o Estado festejava também a sua academia de letras, com mais de 50 anos, e sentia-se honrado em receber uma comitiva tão ilustre e representativa da cultura nacional.

Os visitantes foram homenageados com as apresentações da dupla de cantores e músicos, Marcos Mendes e Maria Cláudia, interpretando canções de temática regionalista, e do repentista Ruberval Cunha. Um passeio pelo Bioparque também fez parte do programa reservado aos participantes. No dia seguinte, mais uma artista sul-mato-grossense, a também imortal Lenilde Ramos, tocou e cantou para os congressistas.

PARTICIPAÇÃO

Após um dia e meio de mesas-redondas, palestras e debates internos na sede da ASL, a Carta de Campo Grande foi redigida dentro de um ritual democrático e participativo, envolvendo todos os congressistas e membros da ASL. As academias de todos os Estados se manifestaram com relatos interessantes sobre seus trabalhos e experiências. Pela ASL, o acadêmico Rubenio Marcelo fez a apresentação das atividades realizadas em Mato Grosso do Sul. Os acadêmicos Marisa Serrano, vice-presidente da ASL, e Américo Calheiros, contribuíram no alinhamento das propostas dos participantes e na elaboração da Carta de Campo Grande.

Uma das sugestões que se destacam na carta prevê o “empenho pela inclusão de obras digitais de autoria de acadêmicos, mediante adesão dos autores autorizando a divulgação, entre os sítios de todas as Academias Estaduais de Letras, oportunizando a divulgação”. Henrique de Medeiros realçou a importância da presença dos imortais Ricardo Cavaliere e Antônio Cícero. E pontuou que a ABL esteve presente como observadora e órgão maior da literatura brasileira, além de buscar uma melhor compreensão sobre o momento e o trabalho das academias estaduais.

Dos 17 dirigentes das academias, quatro são mulheres: Ester Abreu Vieira de Oliveira, do Espírito Santo; Mária Maria de Jesus Pessanha, do Rio de Janeiro; Maria Leide Câmara de Oliveira, do Rio Grande do Norte; e Luciene Josefa de Carvalho, de Mato Grosso, que é também a primeira negra a presidir uma instituição do gênero. Ficou acordado que o próximo congresso será em agosto de 2024, porém os seguintes acontecerão de dois em dois anos.

CARTA DE CAMPO GRANDE 2023

O Congresso das Academias Estaduais de Letras – 2023 foi realizado em

Campo Grande/MS, nos dias 19 e 20 de outubro, com a participação de

representantes de 17 Academias Estaduais de Letras das diversas regiões do

País, contando ainda com representantes da Academia Brasileira de Letras –

ABL.

Realizado pela Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, o Congresso

teve o objetivo de congregar as entidades para uma reflexão sobre a difusão da Literatura, suas peculiaridades e a importância do incentivo às ações que

promovam o incremento da leitura no País.

O convite à Academia Brasileira de Letras – ABL foi no escopo de maior

aproximação com as Academias Estaduais de Letras, garantindo crescente

capilaridade entre elas e a difusão e valorização de objetivos comuns.

Foram dias de congraçamento, troca de impressões, experiências e

debates durante a programação voltada para o público externo e, principalmente nas reuniões privadas, com a participação exclusiva dos acadêmicos.

A solenidade de abertura contou com a presença de representantes da

Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), Academias Estaduais de

Letras, Academia Brasileira de Letras (ABL), autoridades e convidados. Foi

realizada no auditório do Bioparque Pantanal, espaço de experiência e

conhecimento, que congrega o maior aquário de água doce em todo o mundo.

As reuniões internas entre Acadêmicos participantes ensejaram a

oportunidade de estreitar o relacionamento entre as diversas Academias, além de trocar experiências exitosas.

As duas mesas-redondas, abertas ao público, oportunizaram a discussão

a respeito de novas tecnologias, inteligência artificial e Chat GPT, e também a visão da literatura como suporte das manifestações culturais em cada Estado.

Entre as diversas sugestões apresentadas destacam-se:

Sugestão para a ABL criar uma aba na sua página na Internet, com

os endereços dos sítios das Academias Estaduais de Letras

originárias e federativas.

Realização de Congresso das Academias Estaduais de Letras,

presencialmente a cada dois anos e virtualmente a cada ano.

Excepcionalmente em 2024 acontecerá no Pará, com início no dia

15 de Agosto.

Afirmação do compromisso permanente de interação das

Academias com a sociedade.

Indicação para que as Academias Estaduais de Letras mantenham

aba em suas páginas oficiais na Internet, contendo as informações

dos endereços dos sítios de todas as Academias Estaduais.

Reativação do Fórum das Academias Estaduais de Letras, sob a

responsabilidade da Academia Mineira de Letras, com adesão das

Academias presentes neste Congresso. Para essa consecução,

fica criado um grupo de trabalho provisório com todos os

acadêmicos presentes.

Desestimular qualquer tipo de discriminação, de modo geral, nas

Academias Estaduais de Letras.

Inclusão de obras digitais de autoria de acadêmicos, mediante

adesão dos autores autorizando a divulgação, entre os sítios de

todas as Academias Estaduais de Letras, oportunizando a

divulgação.

Reconhecimento da existência de uma Academia de Letras por

Estado, à exceção do Rio de Janeiro, assunto a ser deliberado

posteriormente.

Na expectativa que, em decorrência do Congresso Brasileiro das

Academias de Letras, as propostas nele levantadas sejam colocadas em prática e que novos Congressos, com semelhantes propósitos, sejam realizados nos anos vindouros, firmamos a presente carta.

Campo Grande, 20 de outubro de 2023.

Henrique Alberto de Medeiros Filho – Presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

AL – Academia Alagoana de Letras, Alberto Rostand Fernandes Lanverly de Melo.

AM – Academia Amazonense de Letras, Robério dos Santos Pereira Raga.

BA – Academia de Letras da Bahia, Marcus Vinicius Couto Rodrigues.

DF – Academia Brasiliense de Letras, Fabio de Sousa Coutinho.

ES – Academia Espírito-santense de Letras, Ester Abreu Vieira de Oliveira.

MA – Academia Maranhense de Letras, Lourival de Jesus Serejo Sousa.

MG – Academia Mineira de Letras, Olavo Celso Romano.

MT – Academia Mato-Grossense de Letras, Luciene Josefa de Carvalho.

PA – Academia Paraense de Letras, Flavio Quinderé Tavares Silva.

PB – Academia Paraibana de Letras, Severino Ramalho Leite.

PR – Academia Paranaense de Letras, Ernani Lopes Buchmann.

PI – Academia Piauiense, Zózimo Tavares.

RJ – Academia Fluminense de Letras, Márcia Maria de Jesus Pessanha.

RN – Academia Norte-Riograndense de Letras, Maria Leide Câmara de

Oliveira.

RS – Academia Rio-Grandense, José Airton Machado Ortiz.

SC – Academia Catarinense de Letras, Amilcar Neves.