Censo aponta municípios mais populosos de MS

No Estado, 32 municípios subiram de posição, 33 desceram e 13 se mantiveram

Segundo dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 32 municípios de Mato Grosso do Sul subiram no ranking de cidades mais populosas do Estado, enquanto 33 desceram de posição. As outras 13 permaneceram na mesma posição que o Censo de 2010.

Três Lagoas teve um dos aumentos populacionais mais significativos, de 29,83%, sendo que o município passou de quarto para terceiro mais populoso do Estado, trocando de posição com Corumbá, que apresentou redução.

Nova Andradina passou de oitavo para sétimo, enquanto Sidrolândia passou de nono para oitavo. São Gabriel do Oeste teve crescimento de 33,41% de sua população, sendo que passou da 22ª posição para a 17ª. Costa Rica passou de 27º para 20º.

Chapadão do Sul teve o maior aumento populacional do Estado e também foi o que mais ganhou posições – foram 13. O município distante 331 quilômetros de Campo Grande passou de 28º para 15º município mais populoso do Estado. Destaca-se também Nova Alvorada do Sul, que passou de 36º para 28º. Apesar de ainda ser uma cidade pequena, Selvíria ganhou seis posições, passando de 66º para 60º.

Mantiveram a posição

Em Mato Grosso do Sul, 13 municípios mantiveram-se na mesma posição no ranking – Campo Grande segue liderando, com 897.938 pessoas, à frente de Dourados, que possui 243.368 habitantes. Além de Corumbá e Três Lagoas, que trocaram de posição, Ponta Porã segue como quinta e depois Naviraí.

Os municípios de Amambai (12ª), Mundo Novo (35ª), Paranhos (44ª), Brasilândia (46ª), Eldorado (47ª), Sete Quedas (49ª), Glória de Dourados (54ª), Corguinho (74ª) e Taquarussu (77ª) seguem nas mesmas posições de 2010.

Perderam posição – Por outro lado, 34 municípios perderam posições no ranking populacional de Mato Grosso do Sul. Corumbá passou de terceiro para quarto, enquanto Aquidauana foi de sétimo para nono. Porto Murtinho teve a maior redução populacional do Estado e caiu da 37ª posição para a 45ª. Destacam-se as reduções de Miranda (caiu de 16º para 21º), Jardim (17º para 24º), Anastácio (18º para 23º), Bela Vista (19º para 29º), Cassilândia (23º para 31º), Anaurilândia (54º para 62º) e Pedro Gomes (59º para 65º).