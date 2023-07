PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ – GESTÃO THALLES TOMAZELLI

Uma ação inovadora da administração do prefeito Thalles Tomazelli e do vice, Dr. Bruno em parceria com a Funtrab, levou diversos atendimentos para as pessoas que residem na região mais distante da zona urbana, o complexo Santo Antônio. Foram aproximadamente 300 atendimentos, dentre eles: Junta Militar, entrevista de empregos com a equipe da Bello Alimentos, Receita Federal e processos para emissão de CPF e RG.