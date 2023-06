ITAQUIRAÍ, EQUIPE CAMPEÃ REGIONAL DO QUADRANGULAR DE VOLEIBOL FEMININO

O time de voleibol feminino de Itaquiraí conquistou no domingo (11), o título do Quadrangular Regional de Voleibol Feminino, a disputa aconteceu na Quadra Poliesportiva da Escola Jardim Primavera. Participaram da competição representantes de Naviraí, Mundo Novo e Paranhos, além da anfitriã Itaquiraí.

A competição esportiva foi mais uma realização do Departamento Municipal de Esportes com total apoio da administração municipal. Após os jogos, onde todos se confrontaram, o time de Mundo Novo ficou em 3º lugar, Naviraí foi a vice-campeã e Itaquiraí sagrou-se campeã.

Em quadra, o torneio confirmou a boa atuação das jogadoras; Suzana (melhor levantadora), Rubia (atleta destaque) e Fabielly (melhor atacante).

“Temos a responsabilidade de incentivar os esportes em nosso município, por isso, com o apoio do prefeito Thalles e da secretária de Educação Sílvia, organizamos este torneio e, para nossa satisfação, conseguimos atingir as metas. Este resultado é uma conquista de todos os envolvidos”, observou o diretor de esportes, Serginho.

“Parabenizamos as nossas atletas pela conquista e, ao mesmo tempo, as jogadoras dos outros municípios pela participação no torneio. Tivemos duas competições no mesmo dia, a final deste quadrangular e a continuação do Campeonato de Futebol Suíço no Estádio Carminatão. Com isso, reafirmamos o apoio da nossa administração, contemplando a todos. Somos incentivadores de todas as modalidades”, disse o prefeito Thalles.

Junto ao público presente, também prestigiaram o evento; o prefeito Thalles Tomazelli, o vereador Valdinei Gubert, a vereadora Ariadne Gheller e secretários municipais.