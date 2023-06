Dinheiro em envelopes com nomes do TCE são provas contra conselheiros

A decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça), que prorrogou afastamento de três conselheiros do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado), também trouxe reprodução de fotografia de como foi encontrado o “dinheiro vivo” no apartamento da servidora Thaís Xavier Ferreira da Costa, assessora chefe do gabinete de Ronaldo Chadid.

Os maços de cédulas de R$ 50 e R$ 100 estavam em envelopes timbrados do TCE, com a logomarca e nome da Corte Fiscal. As legendas das duas imagens informam que foram encontrados R$ 30 mil em notas de R$ 100, acondicionadas em envelopes onde estavam escritos “valores 30” e o nome de dois conselheiros: “Cons Iran” e “Cons Ronaldo Chadid”.

Ao todo, foram anexadas quatro fotos de envelopes. O terceiro, também timbrado do TCE, tinha as seguintes anotações: “20” e “Para Julia (Caixa) com urgência”. Dentro, quatro maços de cem notas de R$ 50, totalizando R$ 20 mil.

Na primeira fase da operação da PF (Polícia Federal), batizada de Mineração de Ouro e realizada em 8 de junho de 2021, foram apreendidos R$ 729.600,00 no apartamento de Thaís Xavier.

Conforme o documento, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a servidora declarou que o cofre e a mala eram do seu chefe, numa referência a Ronaldo Chadid. O conselheiro teria deixado o dinheiro no apartamento da servidora devido a uma reforma em sua própria residência.

“Esclareça-se que o cofre foi encontrado no guarda roupa do quarto de Thais e a mala estava no armário do quarto do filho da investigada. Ao se abrir a mala, constatou-se que o dinheiro estava acondicionado em envelopes com números que, s.m.j. [salvo melhor juízo], representava os valores contidos em cada um deles, sendo que alguns dos envelopes apresentavam nomes de pessoas que, assim como os números, estavam manuscritos à caneta”, informa o documento anexado à decisão do STJ. – CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS