CAMPEONATO DE FUTEBOL SUÍÇO EM ITAQUIRAÍ

No domingo, 28, o Estádio Municipal Carminatão foi palco da abertura emocionante do Campeonato de Futebol Suíço Aberto e Máster 2023. O evento, uma iniciativa da Prefeitura Municipal e realizado pela Secretaria de Educação e Departamento de Esportes, contou com a ilustre presença do prefeito Thalles Tomazelli, acompanhado da vereadora Maria da Bello e do vereador Valdinei Gubert, além secretários municipais.

A competição, que reuniu equipes locais na categoria aberto, e na categoria Master de diferentes regiões do Conesul, tem como objetivo fomentar a prática esportiva, estimulando a integração entre os participantes e fortalecendo os laços comunitários. A promoção da prefeitura e o empenho da Secretaria de Educação e do Departamento de Esportes evidenciam o compromisso do poder público em valorizar o esporte e proporcionar momentos de lazer e diversão para a população.

Durante a cerimônia de abertura, o prefeito Thalles Tomazelli destacou a importância do campeonato como uma forma de incentivar a prática esportiva entre os cidadãos e de promover a união da comunidade. Ao lado da vereadora Maria da Bello e do vereador Valdinei Gubert, o prefeito reforçou o apoio da administração municipal a iniciativas esportivas e ressaltou o papel fundamental do esporte na promoção da saúde e do bem-estar da população.

Além dos representantes políticos, estiveram presentes no evento os secretários municipais, como Luiz Carlos da Saúde, Edilson Luiz Pereira das Finanças, Vilma Angelina da Administração e Silvia Freire da Educação. A presença dessas autoridades demonstra o engajamento e o comprometimento da gestão municipal em apoiar e fortalecer o esporte como uma ferramenta de desenvolvimento social.

Após a solenidade de abertura, os jogos tiveram início, envolvendo equipes tanto do Campeonato de Futebol Suíço Aberto quanto do Campeonato Máster. Na primeira rodada so jogos ficaram assim;

Na categoria aberto:

Refrigeração Silva 1 x 0 Beira Rio

River Plate 2 x 4 Botafogo/Naviraí Calçados/Concrenavi (Master)

Borussia 2 x 0 Master Rio

Categoria Master:

Lanchonete Fome Zero 1 x 1 Santa Rita

Diamante Verde 1 x 0 Lavitex/Santiago Negócios Imobiliários (Master)

Arsenal 1 x 1 KS Jovem

(Por Evaldo Sérgio)