ARCABOUÇO – APROVADO PROJETO DE URGÊNCIA

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (17) o pedido de urgência para o projeto que institui o novo arcabouço fiscal. Conforme divulgado, 471 deputados federais votaram, sendo 367 a favor da urgência para votação do texto e 102 contrários. Um deputado se absteve.

Na ordem do dia da Câmara dos Deputados, a votação da urgência do projeto foi a primeira matéria na sequência das discussões.

Os deputados federais Beto Pereira (PSDB), Camila Jara (PT), Dagoberto Nogueira (PSDB), Dr. Luiz Ovando (PP), Geraldo Resende (PSDB) e Vander Loubet (PT) votaram sim para o projeto. Já Marcos Pollon (PL) e Rodolfo Nogueira (PL) votaram não.

A intenção do Projeto de Lei Complementar (PLP) 93/23, do Poder Executivo, é manter as despesas abaixo das receitas a cada ano e, se houver sobras, usá-las apenas em investimentos a fim de manter sustentável a trajetória da dívida.

Fonte: Viviane Silva/Capital News