ASL e UFMS ANUNCIAM PROJETO “MÚSICA ERUDITA E SUAS FRONTEIRAS’

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras / ASL e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul / UFMS anunciaram a efetivação da ação “Música Erudita e suas Fronteiras”, dentro do projeto Movimento Concerto. O presidente da ASL, Henrique Alberto de Medeiros, e o pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte da UFMS, Marcelo Fernandes Pereira, anunciaram a iniciativa – que irá unir as duas instituições no estímulo e difusão aos estudos musicais em Mato Grosso do Sul.

Serão sete apresentações este ano, todas durante os Chás e Rodas Acadêmicas que são realizadas pela ASL sempre nas últimas quintas-feiras de cada mês, até novembro. Segundo Henrique de Medeiros, a parceria entre a ASL e a UFMS enriquece a cultura estadual pela qualidade das duas entidades, e valorizará ainda mais as atividades da Academia. Para Marcelo Fernandes, o conceito proposto oferecerá ao público campo-grandense uma enorme diversidade de repertório, com especial atenção à música erudita brasileira, “tão rica e ainda pouco divulgada”.

O tema abordado pela ASL e UFMS no projeto “Música Erudita e suas Fronteiras” enfocará o repertório tradicional europeu, incluindo música de câmara, sinfônica, sacra, medieval e armorial. Abordará ainda a produção erudita brasileira e suas inspirações nacionais, como a música urbana e rural do período colonial, imperial e da primeira república, com apresentação dos corpos docente e discente da UFMS, além de eventuais convidados.

Segundo o professor e pró-reitor Marcelo Fernandes, as fronteiras da música erudita são amplas e dizem respeito especialmente ao processo e tratamento que as obras recebem por parte dos intérpretes e arranjadores. Desta forma, é ainda possível um recital com arranjos elaborados das conhecidas canções brasileiras; “assim, Pixinguinha, por exemplo, pode ser abordado como um compositor popular ou erudito, dada a riqueza de sua obra a as possibilidades de abordagem que ela oferece. Da mesma forma, um tema popular como Samba pode servir de material para uma grande obra sinfônica ou camerística”.

A primeira apresentação do projeto será na quinta-feira, dia 25 de Maio, abrindo o Chá Acadêmico do Mês a ser realizado pela Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, e que terá como tema literário “A Literatura Brasileira na França” – com a escritora douradense Mazé Torquato Chotil, radicada em Paris por quase quarenta anos.

Chá Acadêmico da ASL – Projeto “Música Erudita e suas Fronteiras”

ASL, Rua 14 de Julho, nº 4653 (Altos do São Francisco)

Dia 25 de maio de 2023, às 19h30 – Entrada franca

(Assessoria ASL 18mai23)