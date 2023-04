Zeca do PT deve retornar à Assembleia de MS nesta quarta-feira após avaliação médica

O deputado estadual José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, deve retornar às atividades parlamentares na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (5).

De acordo com o deputado, há uma consulta de retorno com o cardiologista do Hospital Cassems agendada para esta segunda-feira (3), no final da tarde. Apesar disso, ele já teve liberação dos médicos para retornar ao trabalho.

Em março, o petista passou por angioplastias coronarianas, para desobstrução das artérias do coração e colocação de stents. Os procedimentos ocorreram sem intercorrências.

Assim, o deputado recebeu alta em 18 de março, permanecendo em repouso por ao menos 15 dias, se recuperando em casa.