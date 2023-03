GOLDEN CRED ABRE SUAS PORTAS EM MUNDO NOVO

No último sábado, 25, a Empresa Golden Cred abriu suas portas na Avenida Campo Grande, no Centro da Cidade de Mundo Novo, contando com a presença do prefeito Valdomiro Sobrinho e de otras autoridades. O proprietário Moisés de Morais recebeu os amigos para a inauguração, além da equipe que está conduzindo os trabalhos junto à comunidade.

Marcaram presença ao evento o prefeito Valdomiro Sobrinho, o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Marcos Eustáquio, a presidente da Associação Comercial (Acemn) do município, Paula Ferro, e o jornalista do jornal Tribuna do Povo, Jairo de Lima Alves.

Golden Cred é a 53ª empresa inaugurada pelo cerimonial do Governo de Mundo Novo nos últimos 27 meses, com o objetivo de implementar serviços financeiros aos mundonovenses.

A Golden Cred trabalha com cartas de crédito (casa, carro e moto), empréstimos, refinanciamentos e operações de crédito, dentre outras atividades do gênero.

Moisés de Morais, que é oriundo da capital paulista, citou que “a empresa, originária de Caarapó, já atendia clientes em Mundo Novo e resolveu apresentar um ‘atendimento com excelência’ no município.

(Texto: Jandaia Caetano/Semcos – Foto: Ademar Silveira/Gabinete Valdomiro Sobrinho)