Zeca do PT é internado e passa por cateterismo em Campo Grande

O deputado estadual José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, foi internado no Hospital Cassems de Campo Grande na noite de segunda-feira (13). Ele sentia há vários dias angina (dores no peito).

Após exames, ficou constatado que o parlamentar estava com obstrução das artérias do coração. Ele passou por cateterismo. A artéria esquerda foi desobstruída e a direita recebeu dois stents. O procedimento ocorreu sem intercorrências.

Zeca segue em observação na UTI e deve realizar novos exames nesta terça-feira (14) para avaliação do quadro. Caso a recuperação siga avançando, o deputado deve ser transferido para um apartamento.