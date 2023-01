Ex-ministro isenta Bolsonaro e culpa STF por voltar com Lula

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, deu declarações a respeito dos protestos que ocorreram em Brasília (DF), neste domingo (8). Ele disse que esse foi um episódio “muito pior” que o do Capitólio dos EUA, em janeiro de 2021. As informações são da coluna de Malu Gaspar, do Jornal O Globo.

– Estou estarrecido e a única indagação que faço é: onde esteve o Estado que não previu isso e não tomou as providências cabíveis? Refiro-me ao Estado como um grande todo, não apenas ao governo do Distrito Federal. É algo impensável ter o STF depredado, ter o Congresso Nacional depredado, como ocorreu. Vamos fechar o Brasil para balanço. Não lembra o Capitólio porque foi muito pior do que houve no Capitólio. Lá teve resistência. E a repercussão internacional aqui é péssima. A insegurança jurídica é total para o Brasil. O que investidor estrangeiro vai pensar disso aqui? Que é uma república das bananas – comentou.