Japorã encerra Campeonato Interno dos Povos Indígenas

No domingo (04), aconteceu a final do Campeonato Interno dos Povos Indígenas na Aldeia Porto Lindo, e contou com a presença do prefeito Paulo Franjotti, que se disse “encantado com tamanho talento dos atletas, da organização e da disciplina em campo, parabenizo o diretor de Esportes Célio Evaristo e toda sua equipe pelo belíssimo trabalho desenvolvido durante a competição, e é claro, todas as equipes participantes do campeonato, pelo desempenho e comprometimento, vale a pena investir no esporte vamos buscar junto ao governo do Estado investimentos voltados ao esporte para o município e principalmente para a área de reserva indígena”, afirmou o prefeito.

Quem também esteve presente, foi o vice-prefeito Gabriel klasmann, que parabenizou todas as equipes participantes e o Departamento de Esportes, e realizou a entrega das premiações às equipes.

Também esteve presente e participou da entrega das premiacões a secretária de Assistência Social, Janete Gobe.

Por fim, o diretor de Esportes fez o uso da palavra e parabenizou todas as equipes e agradeceu a Administração Municipal em nome do prefeito Paulão e vice-prefeito Gabriel, por dar o suporte necessário para possibilitar a realização d campeonato, se tornando o maior campeonato amador do Estado de Mato Grosso do Sul, contendo o maior número de equipes participantes na competição, citando ainda a FUNDESPORTE e o Governo do Estado.

Fonte: Jornal do Conesul