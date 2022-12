Dr. Lídio inaugura reforma da quadra coberta Poliesportiva da Assistência Social

O Prefeito Dr. Lídio Ledesma juntamente com a Secretária Municipal da Assistência Social e Primeira Dama, Cecília Welter Ledesma, entregaram oficialmente a obra concluída da Quadra Poliesportiva Coberta da Assistência Social. O evento, aconteceu na manhã da sexta-feira ((2), com início às 7h e contou com presença de Vereadores e Secretários Municipais.

A Secretária Social Cecília, dando início à cerimônia, destacou a importância desta quadra esportiva para que os alunos tenham momentos de lazer, recreação, socialização e prática de exercícios físicos. A quadra, precisava de uma reforma geral pois apresentava muitos problemas em sua infraestrutura.

“Temos diversas atividades envolvendo as crianças do Programa Novo Olhar, que utilizam esta quadra para a prática de esportes. Reuniões com as famílias atendidas pelos programas sociais e muitos outros eventos”, falou a gestora. O prefeito Dr. Lídio, fez uso da palavra e se mostrou muito feliz com a entrega da obra. “Esse local é muito importante para o desenvolvimento dos trabalhos de nossos programas sociais.

O objetivo da reforma da quadra poliesportiva não é atingir apenas os alunos, mas também as famílias atendidas pelos programas sociais”.

A reforma, foi realizada com recursos próprios do Fundo Municipal de Assistência Social, e foram investidos 305 Mil reais, possibilitando a substituição do piso bruto por piso polido, da cobertura de Eternit por folhas de zinco de alta resistência, recuperação das “tesouras” do vergalhão, revestimento, reparos elétricos, nova pintura de paredes e de toda a quadra.

A inauguração da quadra contou com um animado torneio de futsal entre os alunos dos Programas e do Projeto Bom de Bola Bom na Escola.

Fonte: KidãoAscom/IGT.