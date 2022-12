Licitada duplicação para a Avenida Otaviano Corrêa em Mundo Novo

O Governo de Mundo Novo fez mais uma licitação para uma obra de infraestrutura no município. Na última semana, a duplicação da Avenida Otaviano Corrêa, a partir do Lar São Francisco de Assis (esquina com a Avenida Salvador) teve o processo licitatório concluído.

A obra custará R$ 569.174,89 e será feita pela Jamar Construção Civil Ltda, de Guaíra. Deste montante, R$ 450 mil são do governo federal, através de emenda do deputado federal Vander Loubet (PT) e o restante do município. O governo local aguarda o depósito do recurso pela Sudeco para dar a ordem de serviço.

A duplicação está prevista para ir até a esquina com a Rua Anísio José Ribeiro (rua que passa em frente o ginásio do Universitário e do Cei Guaicuru).

OUTRO PROJETO PREVÊ DUPLICAÇÃO VINDA DA BR-163

A Secretaria Municipal de Infraestrutura está realizando projeto para a duplicação da Avenida Otaviano Corrêa no sentido contrário, vindo da Br-163. O valor de R$ 960 mil foi empenhado pelo senador Nelsinho Trad (PSD).

A Avenida Otaviano Corrêa é a fronteira entre os bairros Vila Nova e Universitário. A duplicação será feita na parte mais próxima ao Universitário.

Fonte: Jandaia Caetano – Semcos Prefeitura de Mundo Novo.