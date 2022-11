Polícia Civil de Mundo Novo apreende 760 kg de maconha em residência

Na tarde de sábado (12), a Polícia Civil da cidade de Mundo Novo apreendeu uma grande quantidade de droga em uma residência localizada no bairro Fleck.

O local já vinha sendo monitorado pelos investigadores há alguns dias e foi alvo de busca e apreensão na semana passada, dentro da operação Hermes da Polícia Civil, que investiga roubos a mão armada cometidos no município.

Na tarde de ontem, os policiais realizaram nova entrada na residência e localizaram em um dos cômodos, vários fardos de maconha, que pesados totalizaram a quantia de 760kg.

Na casa não havia ninguém. A droga foi apreendida e levada para a Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo que segue com as investigações no caso.

Fonte: Jornal do Conesul