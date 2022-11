Novembro Azul: homens a partir de 40 anos já podem realizar exame de prevenção ao câncer de próstata

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a ação do Novembro Azul já foi iniciada em Mundo Novo. A campanha é destinada para os homens a partir de 40 anos e visa prevenir o câncer de próstata.

De acordo com a coordenação de Atenção Básica, a requisição para o exame de PSA (Antígeno Específico de Próstata) pode ser retirada no posto de saúde do bairro. O exame será realizado no laboratório Hemolab.

No dia 03 dezembro (um sábado), o Dr. Jamal Salem estará no ‘Posto de Saúde Central’ recebendo os resultados dos exames e realizando atendimento. Neste mesmo dia, será ofertado teste rápido, exame clínico odontológico e vacinação para os pacientes.

Sintomas que podem ser um alerta para um câncer de próstata:

– Dor óssea;

– Vontade de urinar com frequência;

– Dor ao urinar;

– Sangue na urina ou no sêmen.

Fonte: Carina Yano/Semcos – Mundo Novo