Mulher é esfaqueada e deixada pelo autor na Santa Casa

A PM de Naviraí foi chamada nesta segunda (07) para comparecer no Hospital Municipal, onde segundo informação da direção do referido hospital, tinha entrado em atendimento uma pessoa do sexo feminino com um corte logo abaixo do peito, lado direito, provavelmente sendo a causa uso de uma arma branca (faca).

No local ,a equipe entrou em contato com o médico plantonista que os levou a ala vermelha, onde estava internada a vítima L. P. de A., 21 anos, que é usuária de drogas, e informou que reside no residencial Nelson Trad, e que ela relatou que entrou em discusão com uma outra usuária, e que seu esposo W. R. tomou lado da outra usuária ,e desferiu na senhora L. o referido golpe de faca.

Posteriormente ,segundo informações,o autor(W) a socorreu até o hospital ,e a deixou aos cuidados médicos ,sendo que depois evadiu-se do local.

Foi lavrado BO e policia segue com investigação.Fato ocorreu na Rua Pelotas, centro.

Fonte: Jornal do Conesul