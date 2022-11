Eduardo Riedel é eleito governador de Mato Grosso do Sul com 56,90% dos votos no 2º turno

Eduardo Riedel (PSDB) foi eleito governador de Mato Grosso do Sul com 56,90% dos votos. O candidato apoiado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) disputou neste domingo (30) vaga pela cadeira do governo sul-mato-grossense com o deputado estadual Capitão Contar (PRTB). O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) apurou 100% das urnas e finalizou a contagem dos votos às 18h12.

Riedel foi considerado matematicamente eleito por volta das 17h20. Ao final da contagem dos votos, o candidato teve 808.210 votos e Capitão Contar, 612.113 votos, ou seja, 43,10%. Foram 1.547.610 votos ao todo, com 1.420.323 válidos, 88.228, ou seja, 5,70% dos votos foram nulos e 39.059, 2,52%, em branco.

No primeiro turno, o candidato do PRTB ficou na liderança após a apuração dos resultados, com 26,71% dos votos válidos. Já Eduardo Riedel (PSDB) obteve 25,16% dos votos.

O tucano virou o jogo, fato historicamente raro no Brasil. Riedel conseguiu o resultado intensificando caminhadas de campanha neste 2º turno, quando visitou cidades do interior do Estado e foi aos principais debates eleitorais de Mato Grosso do Sul e sabatinas.

Contar decidiu ir somente no último debate, confiante nos resultados de pesquisa que o apontavam na liderança pela corrida ao Governo do Estado. Contar teve, ainda, apoio dos candidatos André Puccinelli (MDB) e Rose Modesto (União Brasil).

Os candidatos

Ex-secretário Infraestrutura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel foi lançado candidato a governador de Mato Grosso do Sul (MS) nas eleições de 2022 pelo PSDB. Nascido no Rio de Janeiro, é formado em Ciências Biológicas com mestrado em Zootecnia. Nunca concorreu a cargos políticos antes, tendo atuado a maior parte da carreira no setor privado.

Riedel chegou a ser nomeado uma das cem personalidades mais influentes do agronegócio brasileiro. Foi vice-presidente e diretor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica por seis anos, de 2015 a 2021.

Renan Barbosa Contar, mais conhecido como Capitão Contar, é deputado estadual por Mato Grosso do Sul em primeiro mandato. Contar é natural de Campinas (SP) e é capitão de carreira do Exército Brasileiro. Foi filiado ao PSL, mas trocou de partido para disputar o cargo de governador de Mato Grosso do Sul (MS) nas eleições de 2022.

Ficaram de fora da disputa pelo governo sul-mato-grossense os candidatos André Puccinelli (MDB), Rose Modesto (União Brasil), Giselle Marques (PT), Marquinhos Trad (PSD), Adonis Marcos (PSOL) e Magno de Souza (PCO), este com a candidatura anulada sub judice.

Fonte: Midiamax