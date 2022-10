Em Iguatemi, pátio de obras recebe ampliação e melhorias em sua sede administrativa

A Prefeitura de Iguatemi está realizando a ampliação no Pátio de Obras Municipal. O intuito, é proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores que atuam na Sede Administrativa da Secretaria e com isso possibilitar maior qualidade no atendimento ao cidadão. As reformas possibilitam também, um local apropriado para as equipes que trabalham externamente e para manutenção dos veículos.

No barracão do Pátio de Obras, está sendo construído um escritório, almoxarifado e um contrapiso reforçado para execução dos trabalhos. O Secretário Municipal de Obras, Agnaldo de Souza, acompanha diariamente o andamento da obra e destaca, “Além de melhorias na infraestrutura como a construção do novo escritório, teremos novos sanitários e outras benfeitorias” disse o Secretário.

Fonte: Kidão/Prefeitura de Iguatemi