Polícia Civil prende rapaz acusado de usar menores para traficar drogas e abastecer boca de fumo

Policiais civis do SIG (Seção de Investigações Gerais) da 1º Delegacia de Naviraí, após meses de investigação, prenderam em flagrante J.A de 22 anos, acusado de vender drogas, gerenciar e abastecer bocas de fumos na cidade.

Segundo a Polícia Civil, o acusado visando a ocultação de sua autoria se valia da utilização de menores infratores os quais realizavam a comercialização dos entorpecentes em sala comercial situada na Avenida Iguatemi, próxima a uma escola estadual.

As investigações se iniciaram após a apreensão por fato análogo ao tráfico de drogas de dois adolescentes infratores bem como 4 apreensões de entorpecentes em um mesmo local dentre um curto período de tempo. Tais fatos chamaram a atenção dos investigadores do SIG, que mesmo após realizarem as apreensões das substâncias entorpecentes, observavam que logo em seguida, era retomada da comercialização no local.

A após meses de investigação os policiais do SIG, identificou que J.A era o fornecedor dos entorpecentes e que ele residia próximo ao local de comercialização e utilizava sua residência para manter a droga em depósito.

Na tarde de sexta-feira (30), em cumprimento de Busca e Apreensão Domiciliar na casa de J.A, a equipe do SIG encontrou em seu quarto, mais de três tipos de drogas como maconha, haxixe e LSD, balança de precisão e a quantia de R$ 632,00 em dinheiro. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil), aonde foi atuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas

Ontem (03) J.A teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva e permanecerá preso à disposição da Justiça.

Fonte: TanaMídia Naviraí