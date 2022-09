Primeiras 30 famílias, das 90 casas, assinam contrato com a Caixa nesta quinta-feira

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos-

As primeiras 30 famílias, das 90 programadas, do Conjunto Residencial Valério de Medeiros, no bairro Berneck, assinam contrato com a Caixa Econômica Federal nesta quinta-feira (29) à tarde.

Com a aprovação no sistema e a assinatura do contrato, as 30 primeiras famílias serão beneficiadas pela construção das primeiras residências no local. A empresa VBC – que venceu a licitação – está no município e deve instalar o seu canteiro de obras na próxima semana.

A programação era para esta semana, mas devido às chuvas anunciadas até a sexta-feira (30), deve trazer os maquinários e pré-moldados para a próxima. A empresa anunciou que está precisando de serventes e pedreiros. Os interessados devem procurar o Centro de Qualificação, ao lado da prefeitura, e entregar o currículo.

Segundo o coordenador municipal de Habitação, Júlio Peixoto, o processo para a aprovação dos outros 60 contratos continua na coordenadoria.