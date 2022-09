Mundo Novo conquista classificação para penúltima etapa da Copa Assomasul de Futebol

Após classificação em Miranda, time já está entre os dez melhores

Mundo Novo foi até a região do Pantanal no último sábado (24) e conquistou a classificação para a 4ª fase da Copa Assomasul de Futebol. Com uma vitória e uma derrota, o time ficou em 3º lugar e se classificou no critério de gols marcados – Paranaíba também fez três pontos e o mesmo saldo, mas fez um gol a menos.

Pela manhã, Mundo Novo enfrentou o atual campeão da competição: Aquiadauana. Após começar perdendo, Mundo Novo empatou aos oito minutos. Jogada trabalhada de Rancharia, Borracha e Jorge Henrique, com conclusão de China. A equipe cresceu, mas acabou falhando novamente na bola aérea e levou mais um, ainda no 1º tempo. No 2º tempo, mas dois gols de bola aérea e o resultado adverso de 4×1.

No período da tarde, Mundo Novo pegou Rochedo, que havia vencido Bela Vista nos pênaltis e somado dois pontos. Vitória apertada, com gol aos 18 minutos do 2º tempo (a competição tem dois tempos de 25 minutos). Rancharia cobrou escanteio, Magrão brigou pela bola, Walisson bateu e Jorge Henrique completou para a rede: 1×0.

Aquidauana venceu Miranda no último jogo e classificou os mundonovenses. Bela Vista fez 3×0 em Paranaíba – que havia vencido Miranda por 1×0 pela manhã – e também se classificou. Caarapó, Ponta Porã e Nova Andradina já se classificaram na etapa anterior. A última etapa da 3ª Fase será no dia 08, em Dourados.

O campeão vai receber uma Arena de Futebol com grama sintética e R$ 60 mil em energia solar. Os quatro primeiros, que participarão da fase final, ainda receberão uma premiação em dinheiro.

Fonte: TV Sobrinho MS