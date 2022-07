Operação Policial neutraliza de porto clandestino no município de Japorã na fronteira com o Paraguai

Na manhã de ontem (27), uma ação integrada da Polícia Federal (NEPOM), Departamento de Operações de Fronteira – DOF, Força Tática do 12? BPM (Batalhão da Polícia Militar) de Naviraí e Marinha do Brasil (GRUMEC) neutralizou, por meio do uso de explosivos, o acesso a um porto clandestino usado para o tráfico internacional de drogas armas e contrabando, localizado na zona rural do município de Japorã, fronteira com o Paraguai.

Importante destacar que todas as medidas de segurança foram adotadas fim evitar danos colaterais.

A ação enfatiza a convergência de propósitos das forças de segurança em combater as organizações criminosas da região.

Se estima que por volta de 80% das mercadorias ilegais que saem do Paraguai chegam ao Brasil por meio da água, principalmente pelo Lago de Itaipu, que tem uma extensão de quase 200 km.

Fonte: TánaMídia Naviraí