PREFEITO DR. LÍDIO RECEBEU REPRESENTANTES DE CONTEMPLADOS COM LOTES HABITACIONAIS PARA TRATAR DO DESENTRAVE DO PROJETO.

O prefeito de Iguatemi, Lídio Ledesma, recebeu nesta manha (13), na sede da prefeitura municipal, alguns representantes dos beneficiários contemplados com a doação de lotes habitacionais do Programa Municipal de Moradias. O projeto, iniciado na gestão anterior a atual, apresentou inúmeros entraves que inviabilizaram a celeridade das entregas e que após um grande empenho da atual administração têm sido possível avançar com o desentrave, vindo a realizar o sonho de centenas de famílias que terão a oportunidade de construírem suas casas próprias.

Dr. Lídio estava acompanhado pela secretária de assistência social, Cecília Welter, pelo controlador interno do município, Dr. Wesler Cândido, pelo diretor habitacional Maycon Munhol e pelo vereador líder do governo no Legislativo, Jesus Milane de Santana.

Após pontuar todos os desafios apresentados pelo Projeto, o prefeito Dr. Lídio garantiu que entregará nos próximos meses os lotes para os beneficiários. “Já fizemos contato por meio de ofício com a direção da Energisa e Sanesul para instalação de rede elétrica e abastecimento de água no loteamento. Agora, determinarei a abertura de ruas e a identificação dos lotes para que possamos alojar cada família contemplada” destacou o prefeito.

Os beneficiários que participaram da reunião saíram otimistas e entusiasmados com as garantias dadas pelo prefeito para que muito em breve possam iniciarem as construções.

Também participaram da ocasião, o secretário de governo Antônio Biazus, a auxiliar de habilitação Darks Albuquerque e o secretário de obras Agnaldo dos Santos Souza.