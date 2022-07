Policia Militar, Polícia Civil e Policia Nacional do Paraguai realizam treinamento para Atendimento Pré Hospitalar em Combate

Nesta quarta e quinta-feira (29 e 30/06), por intermédio do 12° Batalhão de Policia Militar está sendo realizado o treinamento de Atendimento Pré Hospitalar (APH) em Combate a diversos profissionais de segurança pública que atuam na região de fronteira em Mundo Novo e Salto Del Guairá.

Instrutores do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) repassam os conhecimentos sobre o Atendimento Pré Hospitalar em Combate para servidores da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agepen e também a alguns integrantes da Policia Nacional do Paraguai e outros convidados. Ao todo são 33 (trinta e três) profissionais.

O treinamento faz parte do grupo formado por Policia Militar e Policia Civil juntamente com a Polícia Nacional, que atuam no combate de diversos delitos que ocorrem na região, como roubos e furtos de veículos, ocorridos em ambos os Países.