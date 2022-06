Prefeito Paulo Franjotti recebe para Japorã, caminhão caçamba através do Governo do Estado

Nesta segunda-feira 20-06-2022, o prefeito Paulo Franjotii, cumpriu agenda na capital. onde esteve recebendo do Governo do Estado, Reinaldo Azambuja, um caminhão basculante (caçamba).

O prefeito manifestou a alegria pelo Municipio ter sido contemplado com esse veículo e Japorã, pois o mesmo será utilizado em benefício da população, desde o atendimento ao pequeno produtor dos assentamentos e aldeias, assim como também para a infraestrutura do município.

Ainda em sua fala o prefeito agradeceu ao Governador Reinaldo Azambuja, ao ex. Secretário de Estado, Eduardo Ridel, assim como toda equipe do Governo do Estado, sem deixar de enaltecer o trabalho desse governo, sempre buscando melhorias e desenvolvimento aos 79 municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, desde o início de seu mandato.