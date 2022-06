Sozinha no palco, Simone faz desabafo após afastamento de Simaria: ‘difícil’

A cantora sertaneja Simone se apresentou sozinha na noite desta quinta-feira (16) em Paty do Alferes, no Rio de Janeiro, após o afastamento de sua irmã e dupla sertaneja Simaria.

Antes de iniciar o show, ela publicou um vídeo nas redes sociais pedindo o apoio dos fãs. “Já estou aqui na cidade do show de hoje e, como vocês viram, a Simaria foi afastada por motivos médicos. Inclusive, hoje é aniversário dela. Que Deus a abençoe, a guarde e proteja. Estou aqui para cumprir nossa agenda de trabalho, nossa jornada e eu conto muito com o carinho de vocês”, disse.

Mais tarde, no palco, Simone desabafou com o público que foi acompanhar a apresentação.

“Vocês não imaginam como é difícil. Vocês sabem o que é passar a vida inteira, desde os seus seis anos de idade cantando com a metade da sua vida? Você sabe o que é Deus preparar o ventre de uma mulher, dona Mara, e Deus abençoar com o dom de ter duas meninas, que saíram do interior, que moravam em barraco de lona, para buscar o sonho de cantar”, iniciou a mãe de Henry e Zaya.

“Mas eu quero deixar nesse dia do seu aniversário, minha irmã, registrado, que independente das nossas diferenças, você é a coisa mais importante da minha vida. O amor que eu tenho pela sua vida é tão grande, mas é tão grande, que eu sou capaz de dar a minha vida por sua vida. E eu espero nesse momento que você esteja vendo esse vídeo e que você receba o meu amor e o amor dessa gente linda que está aqui para cantar nesse dia para você”, finalizou ela.

O afastamento de Simaria, curiosamente, aconteceu logo depois que a cantora fez revelações bombásticas sobre sua irmã.

Fonte: Midiamax