BPFRON apreende drogas após abordagem em Guaíra

Na noite de quinta-feira (16), policiais militares do BPFRON – Batalhão de Polícia de Fronteira patrulhavam a cidade de Guaíra, durante Operação Hórus, quando abordaram um homem.

Com ele foi encontrado 27 pedras de substância análoga a crack além de R$116,00. O homem, a droga e o dinheiro foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil da cidade.

Fazem parte do Programa V.I.G.I.A. nessa operação interagências equipes do BPFRON e demais Unidades da PMPR, Polícia Federal, PCPR, RECEITA FEDERAL e EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.

Fonte: Ponto da Notícia