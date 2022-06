Dia de Campo levou conhecimento a produtores familiares de Itaquiraí

A Secretaria de Agricultura da Prefeitura de Itaquiraí em parceria com a Embrapa está garantindo enormes benefícios para os pequenos produtores de Itaquiraí. Aconteceu na última terça-feira, dia 07, mais um Dia de Campo. O evento aconteceu no P. A. Sul Bonito, lote 73, de propriedade do produtor Elvis Lene Lorentini. Técnicos da Embrapa e da Secretaria de Agricultura orientaram os produtores sobre o cultivo correto do milho consorciado com braquiária e do capim capiaçu.

O município vem desenvolvendo diversas ações no intuito de apoiar os produtores nas mais diversas atividades e, através de parcerias potencializar a agricultura familiar no município. Itaquiraí tem se tornado referência no apoio aos pequenos produtores, nesta terça-feira, por exemplo, o evento realizado pela Secretaria de Agricultura, recebeu a visita de representantes do município de Sidrolândia/MS, com o objetivo de levar o modelo de gestão para ser aplicado aos produtores daquela região.

A administração do Prefeito Thalles e do Vice-prefeito, Bruno, tem como uma de suas prioridades prestar apoio à agricultura familiar. “Capacitações como estas são de extrema importância para os nossos produtores familiares. A parceria firmada entre a Prefeitura de Itaquiraí e a Embrapa, tem levado inúmeros benefícios as nossas comunidades. As orientações dos técnicos estão transformando a vida de muitas famílias que vivem no campo, otimizando o trabalho e ajudando os produtores e produtoras a buscarem resultados muito mais significativos em suas propriedades.

Participaram do evento; o Prefeito Thalles Tomazelli, o vereador Valdinei Gubert, a vereadora Ariadne Gheller e secretários municipais.