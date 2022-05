Iguatemi realizou caminhada de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

A Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS, realizou na manhã desta quarta-feira (18), uma Caminhada Alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O percurso, teve início às 8h, em frente à sede da Secretaria Social seguindo pela Avenida Presidente Vargas até o Supermercado Serve Bem.

Esta ação, tem como objetivo alertar, sensibilizar e mobilizar toda a população contra esse crime gravíssimo que é cometido contra crianças e adolescentes. E, muitas vezes, esses abusos são cometidos por pessoas próximas ou familiares. Em casos de abusos, é preciso denunciar. As denúncias podem ser feitas na Delegacia Civil, Conselho Tutelar ou Disque 100.

Participaram da Caminhada, a Secretária da Assistência Social, Cecília Welter Ledesma, a Secretária Municipal de Educação Luciane Rissoto, a Secretária de Finanças Taís Amaral, a Assessora de Gabinete Cleonice Martins, equipes do CREAS, CRAS, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar de Iguatemi, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Novo Olhar e o programa Criança Feliz, Coordenadoria da Mulher, equipe da Secretaria Municipal de Saúde, alunos da Escola Tancredo Neves, Vereadores e representantes do Detran de Iguatemi.

“Precisamos proteger as nossas crianças e adolescentes. A caminhada que realizamos é um meio de sensibilizar a população sobre esse tema. Como a campanha mesmo diz “Faça Bonito”, denuncie qualquer caso de violência ou abuso. Agradeço a todos que ajudaram na realização deste evento, as pessoas que vieram participar da caminhada e à Policia Militar pelo apoio e segurança durante o trajeto”, destacou a Secretária Cecília.