Festa das Nações de Mundo Novo recebeu em torno de 20 mil pessoas

No último final de semana, a 34ª Festa das Nações foi celebrada na praça Oscar Zandavalli e alcançou mais de 20 mil pessoas, segundo a secretaria de Indústria, Comércio e Turismo.

Neste ano ocorreram algumas modificações no espaço. A estrutura coberta, cedida pelo Governo de Mundo Novo, foi articulada para trazer mais conforto e segurança para o público caso houvesse chuva.

As barracas das entidades foram divididas entre o espaço tradicional e onde fica a feira do produtor. De acordo com o diretor de Cultura, Wellignton Cavalheri, foi realizado um sorteio entre as entidades que iriam servir almoço para ocupar o espaço próximo ao palco.

Dentre as apresentações artísticas, algumas foram financiadas pelas entidades através de patrocínios, outras pelo governo do estado e governo de Mundo Novo.

Confira as atrações de cada dia:

– SEXTA-FEIRA:

– Sandra Paixão e Gleicimeire (Hino Nacional);

– Quarteto Feminino (Hino Municipal);

– Eliane Rosimeire;

– República da Mente;

– DJ Diego Lopes;

– Maria Cecília e Rodolfo;

– SÁBADO:

– João Lucas e Walter Filho;

– Leo Bueno e Julio Cesar ;

– Thainara;

– DJ Diego Lopes;

– DOMINGO:

– Som de Adoradores;

– Edson Colorado;

– Dazantiga;

– Full Rocker;

– Guilherme Constan;

– Mariana e Mateus.

No último dia foi realizado o almoço em cinco barracas e o Show de Prêmios. Confira os ganhadores:

– 3 mil: Rafaela Cristina Donadel (Terra Roxa);

– 5 mil: Thiago Lino (Mundo Novo);

– 10 mil: Juliana Olegário (Mundo Novo) e Lar São Francisco;

– 20 mil: Claudineia Bergamini de Freitas (Guaira-PR) e Wagner da Silva (Mundo Novo).

Fonte: Carina Yano – Semcos Prefeitura de Mundo Novo