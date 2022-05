BPFRON e Exército prendem homem com carro cheio de cigarros em Guaíra

Na noite de quarta-feira (18), policiais militares do BPFRON – Batalhão de Polícia de Fronteira em ação integrada com militares do Exército Brasileiro, patrulhavam a cidade de Guaíra, durante Operação Hórus, quando deram ordem de parada a um veículo.

O condutor não acatou a ordem e fugiu, iniciando um acompanhamento tático. Em dado momento o veículo foi abordado.

O carro estava carregado com 1.100 pacotes de cigarros contrabandeados. O condutor foi preso pelos policiais militares.

O detido, veículo e contrabando foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Guaíra.

Fonte: Ponto da Notícia