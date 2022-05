Com apoio da Administração Municipal de Naviraí, Associação de Moradores do Harry realizou a 1ª Festa dos Trabalhadores

Contando com apoio da Prefeitura de Naviraí, a Associação dos Moradores do Conjunto Habitacional Harry Amorim Costa, realizou neste domingo (01/05) a 1ª Festa dos Trabalhadores. O evento contou com torneio de futebol suíço, prova de ciclismo (MTB), encontro de carros e motos, entre outras atrações.

Satisfeito com a participação e a presença do público, Alison Augusto Costa, cabo da Polícia Militar e presidente da Associação de Moradores, destacou a presença da população que durante todo o dia acompanhou e participou do evento, que distribuiu prêmios em dinheiro aos campeões de cada categoria da prova de ciclismo, do torneio de futebol suíço, show de prêmios e encontros de carros antigos e de motos.

Ao finalizar o evento, o presidente da Associação de Moradores enfatizou as ações e serviços que foram executados no decorrer da semana pela Prefeitura de Naviraí, como pinturas de meio-fios, podas de árvores, mutirão de limpeza e o apoio na estrutura da festa.

Durante a premiação dos ciclistas campeões da prova de ciclismo, a Administração Municipal foi representada pelos responsáveis pela Gerência de Administração, Gerência de Desenvolvimento Econômico e Gerência de Receita.