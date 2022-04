Em dez dias, Mundo Novo teve 50 altas e 52 novos casos de covid-19

O Boletim Coronavírus de Mundo Novo foi atualizado após dez dias. São 52 novos casos informados e 50 pacientes que receberam alta da doença neste período.

O número de testes rápidos na Unidade Básica de Saúde Central (BS) Waldir Pazotti foi 214 exames. O quantitativo de exames realizados na rede particular não é contabilizado. Apenas os casos positivos na rede particular são informados.

Na vacinação, 187 doses foram aplicadas, entre as doses adultas e pediátricas. As novidades do setor é que as doses pediátricas da Pfizer (5 a 11 anos) estão sendo aplicadas apenas na terça-feira.

A coordenadora, Cristiane Peixoto, explica que quando Berto o frasco, se faz necessária a aplicação em pelo menos dez crianças. Para evitar o desperdício, ficou a data de terça. Os demais grupos – incluindo a pediátrica da Coronavac – continuam de segunda a sexta-feira.

Na próxima segunda-feira (02) estará disponível a vacinação de segunda dose de reforço (4ª dose) para pessoas a partir de 50 anos. Até esta sexta, apenas pessoas com 60 anos ou mais podiam tomar.

Boletim Coronavírus 29/04/2021–Atualizado às 17h00 do dia anterior

Ativos – 35

Recuperados – 4.701

Óbitos – 46

Geral – 4.782

Suspeito – 00

Descartados – 2.070

Obs. Dois pacientes internados: um em Toledo e um em Mundo Novo.

240 horas (19/04 a 28/04) / Positivos: 52

240 horas (19/04 a 28/04) / Altas: 50

240 horas (19/04 e 28/04) / Óbito: 00

Monitoramento – 46;

Residências – 16;

Crianças – 11;

Idosos – 04;

Monitoramento Concluído – 12.061

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a doença.

Vacinas Recebidas – 41.748:

Doses Aplicadas – 37.292

CoronaVac – 6.466 (2.831 primeira dose + 2.731 segunda dose + 500 pediátrica + 231 segunda dose pediátrica + 102 a aplicar);

AstraZeneca – 7.541 (4.170 primeira dose + 3.371 segunda dose);

Pfizer – 12.911 (3.020 primeira dose + 3.020 segunda dose (Pfizer e Intercâmbio) + 5.155 doses de reforço (Pfizer e intercâmbio) + 694 segunda dose de reforço + 622 pediátricas (5 a 11 anos) + 268 segunda dose pediátrica + 239 a serem aplicadas);

Janssen – 14.830 (6.680 aplicadas dose única + 4.073 dose de reforço (Janssen e intercâmbio) + 2.650 a serem aplicadas + 1.535 devolvidas);

População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.823 (95,93% da população);

População imunizada (2ª dose + dose única) – 16.219 (87,30%);

População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 9.113 (49,05% da população).

População Segunda Dose de Reforço – 797

População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 9.539;

População Vacinada 1ª dose – 11.143;

Dose Única Janssen – 6.680.

*Acompanhamento feito pela Semcos – Secretaria Municipal de Comunicação Social – junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos – Mundo Novo