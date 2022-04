Acusado de homicídio em 2008 em Guaíra é preso após operação em Minas Gerais

Uma investigação conjunta entre Policiais Civis dos Estados do Paraná e Minas Gerais, referente a um homicídio ocorrido na cidade de Guaíra, no ano de 2008, culminaram com a prisão do autor.

O foragido foi localizado próximo à casa onde morava, na cidade de Conceição de Aparecida, interior de Minas Gerais.

Constava em desfavor do acusado um mandado de prisão em aberto expedido pelo Juízo da Vara Criminal da cidade de Guaíra.

A prisão do acusado foi realizada pela equipe do Delegado de Polícia Civil da cidade de Carmo do Rio Claro/MG, Dr. Roberto Fontes Pinheiro.

Fonte: Ponto da Notícia