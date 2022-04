ASSEMBLEIA DE DEUS DE PARAÍSO DAS ÁGUAS TEM AGORA POLTRONAS CONFORTÁVEIS

O carismático e respeitado pastor Luiz Antônio da Silva, presidente da Igreja Assembleia de Deus – ministério Missões – de Paraíso das Águas, fez uma ação prática, despertando a atenção da Comunidade Cristã e demais segmentos espirituais na cidade.

Sensível e preocupado com o conforto dos membros e visitantes da Igreja, nas acomodações para assistir aos cultos, decidiu trocar Hilux ano 2012, utilizada também para a evangelização e missões, para adquirir 220 poltronas, com assentos e encostos em revestimentos em espuma e tecido, oferecendo assim maior conforto para todos, e deixando o Templo mais bonito e aconchegante.

Foram adquiridas 220 poltronas confortáveis, com investimento de mais de 108 mil reais na aquisição

“Foi para honra e glória de Deus. Uma benção que aguardávamos há muito tempo”, disse emocionado o pastor Luiz Antônio, que está há 14 anos como pastor-presidente da igreja Assembleia de Deus no município de Paraíso das Águas.

Antes, cadeiras de plástico eram no Templo. A união dos membros, dos dirigentes foi notória, chamando à atenção das comunidades eclesiásticas locais. As ações são ‘voluntárias’ e, através de mutirão, foi construído o grande Templo, que tem capacidade para ‘acomodar’ até 500 pessoas sentadas, com localização à rua Celestina Faustina da Cruz.

O Ministério possui congregações nos distritos de Bela Alvorada, Pouso Alto e assentamento Mateira. Tem atualmente um total de 350 membros e cerca de 100 congregados. No contexto de expansão da Obra, a Igreja mantém programa evangelístico na rádio FM Paraíso, de segunda a sábado, das 17h às 18h. A temática é sempre louvor, pregações, orações e sábios conselhos.

Texto e fotos:

FERNANDO DE BRITO – JORNALISTA

RUA MATILDE COSTA BRITO, 255

79.556-000 PARAÍSO DAS ÁGUAS, MS