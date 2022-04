Ruas de Japorã vão ser recapeadas por empreiteira no valor de R$ 1,6 milhão

Ruas do município de Japorã, distante 467 quilômetros de Campo Grande, serão recapeadas pela empresa Sotram Construtora e Terraplenagem, pelo valor de R$ 1,6 milhão.

De acordo com o contrato publicado pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), serão feitas obras de restauração funcional do pavimento (recapeamento) em diversas ruas no município, de acordo com as especificações do Edital de Tomada de Preços.

A empreiteira deve receber R$ 1.612.660,83 pelas obras e os recursos de pagamento são do Tesouro. O contrato deverá ser executado e totalmente concluído dentro do prazo de 120 dias consecutivos, contados da data do recebimento da OIS (Ordem de Início dos Serviços), devendo cumprir rigorosamente o cronograma físico-financeiro do contrato, sob pena de aplicação de multa moratória, sem prejuízo das demais penalidades e da rescisão contratual, se for o caso.

Com isso, a vigência do contrato terá início a partir da sua assinatura e perdurará até 120 dias corridos após o término do prazo de execução.

Segundo o Portal da Transparência, a Sotram tem outro contato vigente com a Agesul, este no valor de R$ 11 milhões, para execução da obra de infraestrutura urbana — pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Parque Industrial, no município de Naviraí.

Fonte: Midiamax