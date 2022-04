Casal com duas crianças e adolescente assalta taxista e são presos em Guaíra

Um casal que estava acompanhado de duas crianças e um adolescente assaltou um taxista, em Cascavel, na região oeste do Paraná, segundo a Polícia Militar (PM). Os dois suspeitos foram presos, e os filhos foram levados para o Conselho Tutelar.

O crime aconteceu na noite de quarta-feira (13). A polícia informou que a corrida começou na cidade de Corbélia, no oeste do estado.

No carro do taxista, que tem 71 anos, embarcaram um homem e uma mulher, as duas crianças, de 2 e 6 anos de idade, além de um adolescente de 13 anos. Os menores de idade são filhos da mulher, segundo a polícia.

A PM disse que, ao chegar em Cascavel, o casal anunciou o assalto. O taxista foi abandonado em uma lavoura da cidade. Em seguida, a família fugiu em direção à cidade de Guaíra, com o carro e um cartão de crédito do motorista.

Uma equipe da polícia recebeu a informação que, perto de Guaíra, um homem com uma família tinha comprado grande quantidade de bebidas alcoólicas.

O carro foi abordado em Guaíra. À polícia, o homem disse que levaria o veículo para o Paraguai. A PM informou que ele tinha um mandado de prisão em aberto.

A distância entre Corbélia e Guaíra é de aproximadamente 170 km.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

