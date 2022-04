Thalles assina contratos drenagem e asfalto no Jardim Betel e Ipanema

O prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, assinou em menos de 10 dias dois importantes contratos para obras de drenagem e pavimentação asfáltica. Os bairros Betel e Ipanema, em breve receberam o tão sonhado asfalto.

No Betel, a obra tem a parceria com o Governo do Estado por meio do secretário Eduardo Riedel e emenda do Governo Federal através do Senador Nelsinho Trad. No total o Governo de Mato Grosso do Sul irá investir R$ 905.592,01 (novecentos e cinco mil e quinhentos e noventa e dois reais) para executar as obras de drenagem de água pluviais. Já o Governo Federal investirá R$ 1.914.270,59 (Um milhão novecentos e quatorze mil e duzentos e setenta reais) na benfeitoria.

O Jardim Ipanema também está sendo contemplado através da parceria construída pelo prefeito Thalles Tomazelli junto ao Governo Federal. O bairro receberá investimentos de R$ 1.056.657 (um milhão cinquenta e seis mil e seiscentos e cinquenta e sete reais) sendo: R$ 578.003,00 (quinhentos e setenta e oito mil reais) do Governo de Mato Grosso do Sul e R$ 478.657,01 (quatrocentos e setenta e oito mil e seiscentos e cinquenta e sete reais) de recursos próprios do município.

De acordo com prefeito Thalles: “A responsabilidade, o respeito e a boa condução dos recursos públicos; a parceria com o Governo de Mato Grosso do Sul através no Secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel e com o Governo Federal, tem garantido importantes obras para o município. É muito gratificante ver que o nosso trabalho está beneficiando milhares de pessoas. Assim que vencidas todas as etapas, daremos início as obras. Temos a certeza de que a pavimentação dessas duas áreas trará comodidade e segurança para os moradores, além da valorização e desenvolvimento para o nosso município”, observou Thalles.

Fonte: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí.