Em Mundo Novo, familiares procuram por caminhoneiro desaparecido desde o último sábado em MS

Familiares procuram pelo caminhoneiro Franco Sinato Barbosa da Silva, de 43 anos, desaparecido desde o último sábado (09), em Mato Grosso do Sul. A família de Franco, que é da cidade de Pimenta Bueno (RO), informa que o último contato que o caminhoneiro fez, foi na região de Mundo Novo, cidade a 463 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a família, ele está desaparecido desde as 17h do último sábado. Franco presta serviço para uma empresa de transportes localizada em Manaus (AM). Ele realizava um frete de Mundo Novo para a cidade paranaense de Cascavel, momento em que parou de fazer contato com a família. O celular do motorista encontra-se desligado.

Um boletim de ocorrência por desaparecimento já foi feito. Quem tiver informações de Franco, pode entrar em contato com a Polícia Militar ou pelo (69) 98116 – 2947 e (69) 99603-7331

Fonte: Midiamax