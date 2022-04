Prefeito Thales não para e trabalha até nos finais de semana

Um dos mais jovens prefeitos do Brasil, o advogado Thalles Tomazelli desde a sua investidura no cargo em seu município (Itaquiraí), com o incondicional apoio de seu vice, o médico Dr. Bruno Bogoni, vem trabalhando com afinco até mesmo nos finais de semana, sempre buscando conquistar e trazer melhorias para a população do município seja na área rural ou na área urbana.

Neste sábado, dia 02 de abril, Thalles Tomazelli acompanhado dos vereadores Valdinei Gubert e Cícero Camilo da Rocha, além do Secretário Municipal de Administração, Edilson Luiz Pereira, estiveram no bairro Conquista, acompanhando de perto e fiscalizando as obras de uma força tarefa que está executando a instalação da rede elétrica de baixa tensão.

Durante a visita o prefeito itaquiraiense disse que “foram necessárias inúmeras viagens à Capital do Estado, Campo Grande onde, na sede da Energisa, pedimos celeridade nos trabalhos e hoje em torno de 30 profissionais utilizando seis (6) caminhões equipados estão no local dando prosseguimento as instalações necessárias. “A falta de energia elétrica de boa qualidade no Nova Conquista, está com os dias contados. Ótimo “e abençoado sábado a todos”, disse o prefeito.

Fonte: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí.