Japorã realiza curso de produção de pães e salgados em parceria com o Sindicato de Mundo Novo e SENAR

A Prefeitura Municipal de Japorã através da Secretaria Municipal de Educação realizou na última quinta-feira 29/03 com a carga horária de 24hs o Curso produção de pães e salgados pelo instrutor Francisco, que teve como objetivo oferecer capacitação de qualificação profissional e geração de renda, além de inclusão produtiva para as merendeiras da Rede de Ensino Municipal.

O curso ainda tem como objetivo promover a integração das participantes, , orientações de higiene, custo benefício, com técnicas para oferecer na merenda escolar. Disponibilizados 07 vagas, que foram ofertadas para as merendeiras da Escola Municipal Aldeia Porto Lindo, e também para a mulheres produtoras rurais que fornecem bolachas e derivados pelo convenio do PNAI para merenda escolar, objetivam técnicas novas e aprimoramento da merenda, com duração de 03 dias, com o início no dia 30 de março a 01 de abril de 2022.

O prefeito Paulão esteve no curso que estava sendo realizado na UAB/UEMS, onde parabenizou a todas pela participação e a importância de novos aprendizados, onde poderão incluir nos produtos ofertados pela PNAI, e também nas merendas dos alunos da rede de ensino municipal, ressaltando a valiosa parceria que o município tem com o SENAR através do Sindicato Rural de Mundo Novo. O vice prefeito Gabriel participou do encerramento.

Fonte: Prefeitura de Japorã