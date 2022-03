Ao ver viatura policial homem tenta se desfazer de droga, mas acaba detido pela PM

A Polícia Militar de Naviraí apreendeu 11 papelotes de cocaína, na tarde de ontem (28), que estava de posse de um indivíduo de 28 anos.

Uma guarnição Policial Militar durante patrulhamento pela Avenida Campo Grande nas proximidades do bairro Jardim Progresso avistou um veículo VW/UP, de cor prata, que era conduzindo por um homem que ao perceber a presença da viatura policial demonstrou nervosismo, acelerando e passando um quebra-molas sem redução da velocidade.

Diante da atitude suspeição, a guarnição policial realizou a abordagem do indivíduo, sendo que antes dos policiais chegaram ao veículo, eles viram quando ele se desfez jogando pela janela do carro uma caixinha. Ao verificar a caixinha que ele teria dispensado, os policiais militares encontraram dentro da mesma, 11 papelotes de cocaína, totalizando 6,2 gramas da droga.

Em revista pessoal foi encontrado com o condutor do veículo a quantia de indivíduo a quantia de R$ 352,00 em dinheiro. Ao ser comunicado que seria encaminhado para a Delegacia, o homem passou a ficar nervoso com receio de voltar ao regime fechado, e teve que ser algemada pelos policiais que o conduziram até o 1º DP, para serem todas as providencias cabíveis ao caso.

